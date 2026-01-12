罷伍麗華不實連署 藍3黨工認罪

罷免民進黨原民立委伍麗華涉不實連署案，國民黨中央組織發展委員會副主委黃碧雲（前排右一）12日當庭認罪。（謝佳潾攝）

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原民立委伍麗華不實連署案，去年起訴國民黨中央組織發展委員會前主委、現任立委許宇甄、副主委黃碧雲及立委盧縣一共9人，屏東地院12日首次開庭，傳喚黃碧雲與組發會專委謝友光、李得全3名被告，黃、謝2人當庭認罪，李因病告假也委由律師表示認罪。

去年國民黨發起「罷綠委」，卻因連署書出現大量幽靈名單鬧得沸沸揚揚，伍麗華去年4月至屏東地檢署提告，指控「遭死亡連署202份」，檢調在伍麗華提告近1個月後，大動作展開全台搜索，國民黨屏東縣黨部黨工、書記長都被帶回偵訊，組發會副主委黃碧雲還一度遭羈押。

屏檢去年依偽造文書、違反《選罷法》、《個資法》等罪起訴國民黨組發會前主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委謝友光、李得全3人、柯姓編審、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、志工團萬姓團長共9人。

針對此案，屏東地院採分批傳喚開庭審問，昨日首次開庭傳喚黃碧雲、謝友光及李得全3人，法官詢問黃、謝對於檢方起訴犯罪事實有無意見，2人都表示認罪，謝的委任律師還進一步指出，謝是依上級指示辦事，因此請求法官從輕量刑。

李得全則因病告假未出庭，其委任律師指出，李因病治療計畫將持續至6月，但經與當事人確認過意願後，李也表示認罪。對於首次開庭，3名被告都認罪，伍麗華委任律師僅表示，請法官依法審理。

屏院下次庭訊，預計將傳喚盧縣一、張芳碩2名被告出庭，檢方指控，盧邀約張擔任伍麗華罷免案的領銜人，張答應後前往中選會提出伍麗華罷免案，除遞交罷免案提議書1份外，還檢附偽造的提議人名冊。