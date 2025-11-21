罷傅咖啡廳搬台南重開業！闆娘曝最新近況：好好生活

生活中心／楊佩怡報導

花蓮知名咖啡廳「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」過去因公開力挺罷傅行動而引發關注，並曾放話若罷免失敗就結束營業。隨著7月26日罷免未果，店家當天果然關門，並留下「暫別花蓮、新店籌備中」的訊息。先前曾預告新據點將在台南落腳，如今再次傳出好消息，店家在臉書公布新店地址，並將於11月24日下午1點試營運，而當天中午12時至下午1時則是舉行小型開幕茶會。

花蓮罷傅咖啡廳「整間搬台南」重新營業！闆娘曝「最新近況」喊：好好生活

店家過去因公開力挺罷傅行動引發大量網友關注。（圖／翻攝自業者臉書）

店家在近日臉書分享重新開業的心境，「接近四個月的時間沒有站在吧台內，沖煮咖啡、準備甜點與客人交談…過去六年的日常，短暫停止後。再一次站在吧台裡，我好像回到2019/6/5花蓮開店的第一天，當時是返鄉、而這次的我則是離鄉背井，在衣錦還鄉重回花蓮前，我會與我的三寶SabiSabi Coffee&Sweets in Tainan」，同時也期許在台南能夠好好生活。

花蓮罷傅咖啡廳「整間搬台南」重新營業！闆娘曝「最新近況」喊：好好生活

如今店家在台南開新店重新營業，讓許多粉絲都相當期待。（圖／翻攝自業者臉書）

此外，店家也公布新店地址，新店坐落於府前路與開山路交叉口巷弄內，附近有文學館、南美館、南美二館。巷口是馬公廟，走進來看到厲害的堯平布朗尼後，再往前走一個巷子，右轉後就可以看見新店。店家在次感謝一直以來鼓勵、陪伴我的家人、朋友、長輩們。貼文曝光後，引來不少粉絲留言祝福「一定找時間去吃吃！祝您生意興隆、財源廣進！」、「加油祝生意強強滾」、「超近，以後上班我會常常去光顧的！」、「期待期待離我家好近！去年吃過一次就念念不忘」。

花蓮罷傅咖啡廳「整間搬台南」重新營業！闆娘曝「最新近況」喊：好好生活

店家當時在罷免行動期間，不斷發表相關貼文，並強調罷免若是輸了就關店，「說到做到絕不食言」。（圖／翻攝自業者臉書）













