罷傅未過離開花蓮！肉桂捲咖啡店搬家民主聖地台南迎賓

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以「神級肉桂捲」聞名的花蓮咖啡店 SabiSabi Coffee&Sweets 即將在台南開新店！店家已在臉書粉專公告，新址位於中西區開山路馬公廟附近巷弄老屋，將於11月24日下午1點試營運，並於當天中午12時至下午1時舉行小型開幕茶會，試營運期間僅提供內用服務。

SabiSabi 原本位於花蓮縣，店家響應「罷傅行動」，在大罷免未通過後依承諾熄燈，並宣布離開花蓮南遷。這次新店將以「全糖肉桂捲」和「緣桃美式」等特色飲品迎接粉絲。

店家在臉書分享感想：「接近4個月沒有站在吧台內，沖煮咖啡、準備甜點、與客人交談，重新站上吧台的感覺，就像回到2019年6月5日花蓮開店的第1天。當時是返鄉，而這次則是離鄉背井。」她也表示，希望在衣錦還鄉重回花蓮前，在台南好好生活。

新店周邊鄰近台灣文學館、南美館，巷口則是馬公廟，附近還有人氣甜點店堯平布朗尼。粉絲紛紛祝福表示：「台南的氛圍很適合悠閒散步，再去你們那邊喝咖啡、吃甜點」、「全糖特調想必很對味」、「老屋+甜點=台南必排隊」、「民主聖地遇上神級甜點，誰受得了？」

SabiSabi 店家響應公民運動曾協助民眾填寫罷免連署書，並多次表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，「如果罷免不成功，我們就會離開花蓮」，承諾堅定。如今，她選擇在台南這片民主聖地，重新開始甜點與咖啡的日常。

