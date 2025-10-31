罷免不實連署又9人被起訴 國民黨：明顯政治性辦案

國民黨文傳會主委林寬裕（圖左）回應許宇甄、盧縣一等人遭起訴案。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就民進黨籍原住民立委伍麗華罷免案涉不實連署，屏東地檢署偵結案後，今（31日）依偽造文書等罪嫌，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人。對此，國民黨中央批評，這次明顯的政治性辦案。

屏東地檢署表示，被告許宇甄、組發會副主委黃碧雲、負責原住民事務專委李得全、謝姓與隋姓組發會專委、柯姓組發會編審、萬姓志工團團長、盧縣一及其國會助理張芳碩等9人，依偽造文書、違反選罷法等罪提起公訴。

屏檢指，今年初許宇甄、黃碧雲聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷，且將在2月1或3日送件，決議反制罷免，因時間倉促未設置連署站。許宇甄等9人明知個資未經本人同意不得非法利用，仍利用不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，由許宇甄下達指示，黃碧雲取得名冊，萬姓志工團長找來志工，在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。

屏檢再指，盧縣一與張芳碩明知提議人名冊，應確認提議人親簽後再收取，且國民黨未在各縣市山地原住民選區設置連署站收名冊，盧縣一仍邀約張芳碩擔任領銜人，且後者同意。盧縣一、張芳碩與李得全於2月3日，在黨部組發會辦公室見面，張芳碩交付身分證資料並同意組發會代刻個人章，由謝姓專委與柯姓編審負責編碼、蓋領銜人章，黃碧雲與隋姓專委影印裝訂，完成第1次送件2839件提議人名冊，並在2月6日提出伍麗華罷免案。

國民黨文傳會主委林寬裕則表示，這次明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段? 中國國民黨相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。相信本案未來由法院審理時，一定會秉持勿枉勿縱的精神，還給他們一個清白。

