罷免不實連署持續延燒 嘉檢搜索國民黨嘉義市黨部 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

今年7、8月間的大罷免風波雖已過去數月，罷免的不實連署犯罪，檢方仍持續調查中，嘉義地檢署今（17）日就罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」涉及冒名連署案進行後續調查，持搜索票到國民黨嘉義市黨部及相關幹部、黨工、親友住處共11處搜索，並傳喚涉嫌人13人到案。

據悉，搜索行動早上8時展開，調查人員在黨部辦公室清查疑似名冊、文件資料，逐一比對查看，有幹員帶回部分公文袋先離開，另有一批幹員持續搜索。

嘉義地檢署表示，罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原承辦檢察官調往台南高檢署，由呂雅純檢官官接辦，因有案情尚待釐清，指揮調查站持搜索票搜索國民黨嘉義市黨部，後續視搜索情形不排除傳喚主委幹部黨工及相關親友10多人。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

