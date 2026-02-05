罷免不實連署爆洩密案外案 宜蘭縣議員林岳賢30萬交保 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

公民團體罷免民進黨宜蘭縣立委陳俊宇，出現連署不實情況，宜蘭地檢署偵辦後，依偽造文書、違反個資法起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人，現在卻爆出洩密案外案，宜蘭縣議員林岳賢被發現在檢調搜索前1天，在LINE家族群組中傳訊「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」，宜檢今（5）日搜索林岳賢住居所等共9處，並通知林岳賢等4人到案說明，檢察官偵訊後，諭令林岳賢以30萬元交保，同案被告吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

檢方起訴，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、書記長俞凌傑等12人，於今年1月22日前某日，接獲國民黨中央下令，須於2月3日取得罷免宜蘭縣立委陳俊宇第一階段所需的3653份提議人名冊，並送至中央選舉委員會，竟於1月22 日，由林明昌、俞凌傑、陳堅豐下令黨工須於1月23日、24日至宜蘭縣黨部會議室集合抄寫偽造黨員名冊，以完成陳俊宇罷免案之提議人名冊。並向中選會提交抄寫的偽造提議人名冊約1106份及另向民眾募得之提議人名冊約3100份，共計4206份。

林岳賢是林明昌之子，並非不實連署案的被告，不過，檢調在偵辦不實連署案時發現，搜索行動前1天，林岳賢就在LINE家族群組中，發出檢調可能會有所行動的訊息，懷疑內部有人洩密。

由於去年4月間全台各地國民黨部頻遭搜索，包括國民黨台北市黨部等處都被搜索，當時地方就盛傳，宜蘭黨部也被盯上，早晚會被搜索，不過林岳賢傳訊的時間點太過巧合，檢方不排除有知情人士透露給林偵查訊息。

宜檢今天指揮調查局北機站搜索林明昌、林岳賢住處及辦公室等處所，並以證人身分約談林明昌，訊後請回，林岳賢則被從調查站移請地檢署複訊，傍晚以30萬元交保。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

駿馬賀新春溫情迎新年 高雄女監面對面懇親會

想圈地擴廠遭拒 竟行賄副局長遭訴

【文章轉載請註明出處】