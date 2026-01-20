罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了

即時中心／黃于庭報導

去（2025）年726首波大罷免投票時，前中廣董事長趙少康2度朝鏡頭「亮票」引發爭議。檢方同年11月偵結，批評其犯後飾詞推託，態度顯不足取，依《選罷法》提起公訴，並請求法院從重量刑。台北地院今（20）日宣判，判處拘役55日，可易科罰金，緩刑2年。對此，趙少康針對判決語出驚人表示，「我在想要不要去關55天算了」。

北院審酌《憲法》第129條規定「無記名投票」之目的，乃為確保選舉人能不受任何外力干預，依其自由意志在選票上作出決定，而趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

不過，北院考量趙少康坦承犯行之犯後態度，復斟酌其自述之智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄之素行等情狀，暨檢察官量刑之意見，量處拘役55日、可易科罰金。

至於緩刑部分，北院認為，趙少康此前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，並命其於判決確定之翌日起6月內，向公庫支付5萬元。

前中廣董事長趙少康。（圖／民視新聞）

趙少康今日於立院舉行新書「七十少年：趙少康的時代現場」發表會，談及一審判決結果，他表示「我在想要不要去關55天算了」，更說自己什麼都做過但沒坐過牢，這會再跟律師討論。

會後受訪時，趙少康認為，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判刑其實已經很重；接著，他提到女星林青霞以前也亮票，不過檢方認為是為了把票吹乾，因此不起訴，「法律之前人人平等，我覺得法官這樣判，輕重每個人感受不同」、「我判了拘役，林青霞小姐卻沒事」，表示法律之前沒有人人平等。

趙少康指出，他還要跟律師商量，不知道檢察官會不會上訴、也不確定自己要不要上訴，「我也講過，亮票就是不對」，只是這是罷免票，他的立場大家都知道，媒體要拍也覺得是好意，希望鼓勵大家來投票。

還原事發經過，趙少康說，選務人員叫他把票摺起來，「怎麼摺呢？折了就印過來，罷免票我也是第1次投，跟選舉票完全不同」，且立法院長、台北市議長選舉非亮票不可，到底該亮、不亮的後果是什麼，法律可以重新考慮。

至於選擇坐牢機會高嗎？趙少康回應，「也不是沒有考慮，我跟律師商量一下」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

