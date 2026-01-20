罷免亮票遭判拘役55天 趙少康：在想要不要去關算了

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前中廣董事長趙少康在大罷免投票時亮票，台北地方法院今天判他拘役55天，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫新台幣5萬元。趙少康表示，「什麼都做過，沒坐過牢」，他在想要不要關55天算了，再跟律師討論。

趙少康去年7月26日罷免案投票時展示選票供媒體拍攝，涉嫌亮票，北檢依違反選罷法起訴，北院判趙少康拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。可上訴。

趙少康上午在立法院舉辦新書發表會，面對北院判決，他表示，有在想要不要去關55天算了，「什麼都做過，沒坐過牢」，這再跟律師討論一下。

會後，趙少康接受媒體訪問說，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判已經很重。這讓他想到藝人林青霞以前也亮票，當時檢察官說是為了把票吹乾，所以不起訴處分。法律之前人人平等，他覺得法官這樣判，對林青霞很不公平，為何他判拘役，林青霞沒事，仔細想想，這表示法律之前並沒有人人平等。

他說，玩笑歸玩笑，他還要跟律師商量，檢察官會不會上訴，他也不知道，他要不要上訴也還沒確定。

趙少康強調，無論如何，把票顯示出來就是不對，但那是罷免票不是選舉票，他的立場大家都知道，媒體要拍也是好意，鼓勵大家投票。罷免票他也是第一次投，跟選舉的票是不同的。立法院長、台北市議長選舉非亮票不可，到底該亮跟不亮的後果是什麼，立法院、內政部可以重新考慮。

媒體詢問，選擇坐牢的機會高嗎。趙少康說，選擇坐牢55天，也不是沒有考慮，他會跟律師商量一下，看到底應該怎麼樣。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1150120