罷免亮票遭起訴 趙少康出庭認罪 北院1/20宣判

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前中廣董事長趙少康在726罷免投票時，向媒體亮出自己的選票，在他事後稱自己沒有亮票，只是展示。北檢依違反選罷法起訴。台北地院今（31）日開庭，趙少康認罪，但表示沒有聽到選務人員制止他，如果有制止，一定會收好選票。台北地方法院訂明年1月20日宣判。

趙少康庭後受訪表示，大罷免大失敗、大亂來，罷免已經過了四個多月，竟然還在出庭。他承認違反選罷法是不對的，但民進黨勞師動眾，發起無差別式的大罷免，民進黨就不應該受到處罰嗎？不應該受到報應嗎？

趙少康指出，選務人員說有制止，但他背對的，如果有聽到制止就一定會停下來，不會去違反，媒體面對選務人員，如果有聽到會不報導「選務人遠制止 趙少康還不聽」有哪個媒體有報導嗎？自己也有查證媒體，他們也說沒聽到沒看到，選務人員應該就制止媒體不能進入。

