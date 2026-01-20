罷免亮票一審遭判拘役55天 趙少康舉林青霞「不起訴」：法律沒有人人平等

台北市 / 武廷融 綜合報導

中廣前董事長趙少康在去年7月26日罷免投票日「2度亮票」，被依違反選罷法起訴。台北地院今(20)日一審宣判，判處趙少康拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。對此，趙少康表示，法官這樣判刑已經很重，而且法律之前沒有人人平等，影星林青霞也曾亮票卻沒事。趙少康也說，不確定會不會上訴，要再跟律師商量。

趙少康因去年726罷免投票時亮票遭判刑拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。他今日上午在立法院發表新書，針對一審結果，趙少康開玩笑說「我有在想要不要關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢，再跟律師討論一下。」

而會後受訪時，趙少康認為法官已經判很重，他想起影星林青霞也曾亮票，檢察官則認為她是為了把票吹乾，因此不起訴。趙少康說，法律之前人人平等，「但是我覺得對林青霞是很不公平的，我判了拘役，林青霞沒事，其實不是對我，是對她不好，你仔細想想，表示法律之前沒有人人平等。」

趙少康說，玩笑歸玩笑，接下來他會再跟律師商量，因為不知道檢察官會否上訴，他也還不確定會不會上訴。趙少康強調，亮票是不對的，但罷免票不是選舉票，他的立場大家也都知道，「選務人員叫我把票折起來，怎麼折呢，一折就印過來了，不能折」。

趙少康提到，立法院長選選舉、議長選舉非亮票不可，所以到底該亮票或不亮票、亮票跟不亮票的後果是什麼，他認為立法院、內政部可以重新考慮相關的法律規定。至於是否可能選擇坐牢55天？趙少康說，也不是沒有考慮，會跟律師商量。

