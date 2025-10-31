罷免伍麗華不實連署 屏檢起訴許宇甄等9人

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，全案經屏檢偵結；國民黨組發會主委許宇甄下達指示，取得原住民黨員名冊由志工抄寫，依偽造文書等罪起訴9人。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，被告許宇甄、組發會副主委黃碧雲（在押）、負責原住民事務專委李得全、謝姓（在押）與隋姓組發會專委、柯姓組發會編審、萬姓志工團團長，山地原住民立法委員盧縣一及其國會助理張芳碩等9人，依偽造文書、違反選罷法等罪提起公訴。

廣告 廣告

屏檢說明，今年初許宇甄、黃碧雲聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷，且將在2月1或3日送件，決議反制罷免，因時間倉促未設置連署站。許宇甄等9人明知個資未經本人同意不得非法利用，仍利用不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，由許宇甄下達指示，黃碧雲取得名冊，萬姓志工團長找來志工，在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。

屏檢指出，盧縣一與張芳碩明知提議人名冊，應確認提議人親簽後再收取，且國民黨未在各縣市山地原住民選區設置連署站收名冊，盧縣一仍邀約張芳碩擔任領銜人，且後者同意。

盧縣一、張芳碩與李得全於2月3日，在黨部組發會辦公室見面，張芳碩交付身分證資料並同意組發會代刻個人章，由謝姓專委與柯姓編審負責編碼、蓋領銜人章，黃碧雲與隋姓專委影印裝訂，完成第1次送件2839件提議人名冊，並在2月6日提出伍麗華罷免案。

中選會刪除條件不符者後，通知領銜人10天內補提，黃碧雲與李得全以尚未使用名冊，及國民黨南投縣信義鄉黨部全姓主任抄寫名冊造冊，於3月5日再次提交1424件提議人名冊。

屏檢提及，另有22人涉非法利用個資及偽造文書，犯後均坦承犯行、態度良好，予以緩起訴1年，繳納公庫新台幣5萬元，並參加法治教育；14人罪嫌不足不起訴。（編輯：林恕暉）1141031