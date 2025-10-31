罷免伍麗華案涉不實連署 國民黨主委許宇甄、立委盧縣一等9人被起訴

民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，全案經屏檢偵結，依偽造文書等罪起訴9人。（翻攝自Google Maps）

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案，查出涉及不實連署，全案於今（31日）偵查終結，檢方依涉嫌偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌，對國民黨組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、立委盧縣一及其助理張芳碩等共9人提起公訴；同案另有22人緩起訴、14人不起訴。

起訴書指出，今年初許宇甄、黃碧雲等人聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免，卻因時間倉促，未能設置連署站，實際上，該罷免案無法合法募得「立法委員伍麗華罷免案」所需的提議人名冊2839人，於是找來志工團，以抄寫方式偽造提議人名冊。

檢方依偽造文書、違反《選罷法》等罪，對許宇甄、黃碧雲、負責原住民事務專委李得全、謝姓與隋姓專委、柯姓編審、萬姓志工團團長，以及盧縣一與張芳碩等共9人提起公訴。其中，許宇甄涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、《選罷法》利用他人個人資料偽造提議罪；盧、張則是幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及《選罷法》幫助利用他人個人資料偽造提議罪。

據了解，許宇甄等9人明知個資未經本人同意不得非法利用，仍利用不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，再由許宇甄下達指示，黃碧雲取得名冊，萬姓志工團長找來志工，從1月24日至2月2日在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。

盧縣一則是在1月邀請張芳碩任職罷免案領銜人，兩人2月3日前往國民黨部，將偽造的2,839件提議人名冊送件；2月6日，張芳碩等人前往中選會提出罷免案，同時遞交提議書及偽造的提議人名冊正本、影本名冊等；中選會審查後刪除條件不符者後，通知領銜人10天內補提，張芳碩等人因此以尚未使用的提議人加以編碼造冊，於3月5日再次提交1,424件提議人名冊。

另外，鄭姓等22名被告涉非法利用個資及偽造文書，犯後均坦承犯行、態度良好，予以緩起訴1年，繳納公庫新台幣5萬元，並參加法治教育；高姓等14名被告罪嫌不足不起訴。

