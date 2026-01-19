罷免伍麗華造假 盧縣一不認罪

屏東地方法院審理罷免民進黨原民立委伍麗華不實連署案，19日傳喚國民黨原民立委盧縣一（左）開庭。（謝佳潾攝）

屏東地院審理罷免民進黨原民立委伍麗華不實連署案，19日傳喚國民黨原民立委盧縣一、罷免領銜人張芳碩，2人都不認罪，盧強調是遵照黨中央指示提供領銜人，張則稱自己僅掛名，國民黨組發會專委李得全才是主導者。台中地院昨同樣審理罷免綠委蔡其昌及何欣純不實連署案，34名被告皆認罪，但蔡其昌具狀表示，不接受對方的認罪協商，盼以調解方式處理。

去年國民黨為反制大罷免，發起「罷綠委」，卻因連署書出現大量幽靈名單，多案被移送法辦。其中，伍麗華去年4月至屏檢提告，指控「遭死亡連署202份」；同年10月，屏檢依偽造文書、選罷法、個資法等罪起訴國民黨組發會前主委許宇甄、副主委黃碧雲、專委謝友光、李得全、隋姓男子，以及柯姓編審、盧縣一、張芳碩、萬姓志工團長共9人。

屏東地院日前首次開庭，黃碧雲、謝友光均當庭認罪，因病告假的李得全也委由律師表示認罪。昨出庭的盧縣一表示，他是唯一國民黨籍山地立委，黨中央當然找他提供領銜人，但對於如何蒐集連署書完全不知情，更沒有參與。

張芳碩則說，受邀擔任領銜人，去年2月1日與李得全聯繫，當時第1階段連署已結束，他拿到要遞交的連署資料時，已是封箱文件，根本不知有偽造名冊，自己只是掛名，李才是主導者。他與盧縣一均不認罪。

國民黨台中市黨部同樣為反制綠營大罷免，去年1月由市黨部第1組總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒等34人，以抄寫黨員名冊方式，偽造罷免蔡其昌與何欣純第1階段提議人名冊共4258份，34人被起訴。

34人昨天開庭時，均維持認罪答辯。蔡其昌具狀指出，被告至今未與他聯繫表達悔意，不接受認罪協商，何欣純則未具狀表達意見。全案昨日簡式審判審結，法官裁示，將聯絡蔡其昌、何欣純等人於1月30日召開協商會議；待協商程序結束後，3月6日宣判。