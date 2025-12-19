罷免偽連署 國民黨嘉縣黨部10人判刑

嘉義地方法院19日對國民黨嘉義縣黨部幹部涉及不實連署罷免陳冠廷案宣判。（本報資料照片）

全台大罷免大失敗，但民進黨立委陳冠廷罷免不實連署案，國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、副主委國恕強、立委王育敏嘉義縣服務處主任何博倫等10人，19日被依個人資料保護法各判刑1年10月至10月不等，均緩刑3至5年，何博倫不排除上訴，其他人則表示，收到判決書再研議是否上訴。

嘉義地院判決指出，被告10人均涉犯個資法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，楊富程負責策畫與分配任務，判1年10月、緩刑5年、支付公庫60萬元、義務勞務120小時。

國恕強判1年4月、緩刑4年、支付公庫40萬元；縣黨部總幹事賴珠煌1年8月、緩刑5年、支付公庫50萬元；縣黨部總幹事李俊昌、縣黨部大林區執行長莊美玲各判1年2月、緩刑4年、均需支付公庫30萬元，並提供100小時義務勞務。

嘉義縣黨部朴子區執行長王瓈

娟、嘉義縣黨部行政兼總務會計吳紫茵、何博倫、新港鄉黨部江姓志工各判1年、緩刑4年、均需支付公庫20萬元，並提供80小時義務勞務。林姓機動人員判刑10月、緩刑3年、支付公庫15萬元、60小時義務勞務。

嘉院表示，楊富程今年1月間接獲國民黨中央指示後，透過賴珠煌找到不知情的徐長榮擔任領銜人，並擅自刻印徐的私章，再以黨部公務電腦下載設籍嘉義縣第二選舉區的黨員名冊，1月下旬陸續交付名冊、徐的私章及空白提議人名冊，由幹部黨工、何博倫及江姓志工完成提議人名冊，遭不法利用個資罷免案提議人共計2639人。