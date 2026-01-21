罷免兄弟情不再！踩李孝亮地盤幫他競爭對手拜票 賴苡任：有先說明

李孝亮（左圖）、賴苡任（右圖）在去年「罷雙吳」期間頻頻亮相，但兩人如今似乎沒什麼交集。（資料畫面）

國民黨前副發言人賴苡任去年發動罷免吳思瑤，涉嫌幽靈連署遭起訴，他宣布參選士林、北投市議員來表明無棄保潛逃的可能，他今天（21日）陪同爭取參選中正、萬華區市議員郭音蘭，到水源市場拜票；不過曾經發動罷免吳沛憶的領銜人李孝亮，與郭音蘭同一個選區，昔日的罷免戰友各自為政，兄弟情不再。對此，賴苡任表示有先跟李孝亮說明。

賴苡任是「罷吳4騎士」成員，卻因涉嫌幽靈連署，被依違反個資保護法等罪起訴，他日前出庭否認犯行，並當庭表示「我正式宣布參選台北第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選」，強調沒有可能會逃亡，還感慨：「以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。」

李孝亮去年發動罷免吳沛憶，不僅未能成案，之後也涉及幽靈連署遭檢方調查，最終獲得不起訴處分，傳出他有意參選中正、萬華區市議員；昔日戰友賴苡任先幫同選區的競爭對手拜票，處境有些尷尬。對此，賴苡任解釋之前幫滿志剛掃街，郭音蘭看到也提出邀約，認為互相幫忙很好，也比較熱鬧，有跟李孝亮先說明。

賴苡任透露，2月23日起將與郭音蘭開一個新的網路節目，黨內也有楊智伃（松山信義）與鄧凱勛（內湖南港）、李明璇與陳冠安等男女跨區連線搭配競選，他與郭音蘭可以成為第3組男女搭檔北市議員參選組合，與李孝亮似乎沒什麼交集。





