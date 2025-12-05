罷免宣傳車掛「國徽」「救回國民黨」違法？ 中檢不起訴理由：個人價值判斷可受公評

罷免宣傳車掛「國徽」「救回國民黨」違法？中檢不起訴。（翻攝自杜承哲臉書）

今年7月大罷免期間，國民黨台中市黨部按鈴控告，指罷藍團體租了廂型車、掛布條，並使用接近國民黨黨徽的圖案，誤導民眾投票，涉違反選罷法。案經台中地檢署偵辦，檢察官認為貼布條、租車宣傳的程男、吳女、張男3人使用的是中華民國國徽，目的是要救回國民黨黨魂等，這屬於個人認知、價值判斷，也是對特定政黨、政治立場的選擇及評論，內容可受公評，罪嫌不足，予以3人不起訴處分。

不起訴書指出，程男（64歲）、吳女（58歲）、張男（57歲）3人被控意圖使被罷免人罷免案通過，以文字散布謠言或傳播不實之事及行使偽造文書，於今年7月間，製作含「7.26投同意、救回國民黨」「同意罷免」等文字及國民黨黨徽圖片的文

宣布條文宣，裝設在吳女所租賃的小貨車上，由吳女、張男駕車在臺中市區行進，並傳播支持國民黨即支持同意罷免案之不實訊息，有誤導民眾投票，影響罷免結果的違法行為。

3人到案後均否認犯行，程男稱，因為看到國民黨在立法院毀憲亂政刪減預算行為感到痛心疾首，所以製作文宣，為了避免被民眾誤認是國民黨，所以才會在文宣上使用國徽；張男稱只想罷免那些對國家不好，毀憲亂政的立委；吳女稱，文宣使用中華民國國徽，目的是要救回國民黨黨魂。

檢察官認為，文宣內容是3人根據自身認知，對特定政黨與其政治立場選擇，及對罷免案採取何種立場的主觀意見表達，並無指摘任何客觀事實，亦非屬謠言之散布，3人依個人價值判斷，做出意見或評論，雖可能令被罷免人或支持者感到不快，但這些具體評論可受公評，也是民主自由國家對於立法委員民意代表的合理檢視，未逾越合理評論界線。文宣上雖有使用國徽，且標示國民黨，不過並未有任何偽造署名及用印或變更文書內容的情事，罪嫌不足，予以不起訴處分。

