罷免期間因亮票遭起訴 趙少康一審被判拘役55日

中廣前董事長趙少康去年726罷免案投票日，因亮票爭議被依違反選罷法起訴，台北地院20日宣判他拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元，可再上訴。

前中廣董事長趙少康表示，「把票顯示出來就是不對，第一時間我也講這是不對的。法官這樣判，輕重當然每個人感受不同啦，選擇坐牢55天也不是沒有考慮，我會跟律師商量一下，看到底該怎麼樣 。」

而判決宣布的同一天，也是趙少康的新書發表日，趁著現場藍綠白政壇大咖齊聚，他也不忘提起1995年的大和解咖啡，喊話希望未來立法院的大和解可以續杯。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜指出，「跟台灣民主政治了不起的施明德主席喝和解大咖啡，這個跨足是多麼的大，造成台灣政壇極大的震撼，我右手邊柯建銘總召也親身經歷過 。」

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌則表示，「賴清德總統也曾經邀韓國瑜院長到總統府試圖要喝大和解咖啡，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣，看來可以帶來很多的省思 。」

民進黨立院黨團總召柯建銘認為，「我今日來一定是萬藍叢中一點綠。是非成敗轉成空，古今多少事都付笑談中。此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯 ？」

眼看3黨都有意願，趙少康表示自己現在沒有實際從事政治工作，當然願意扮演「媒婆」的角色，認為不僅可讓朝野放下對立，對台灣也是好事。