罷免權利不完整 翁曉玲提修憲：民眾可發動提案罷免總統

國民黨立委翁曉玲今（30）日表示，目前人民行使罷免總統的權利並不完整，因此她提出修憲案，將罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，以落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。

翁曉玲表示，今年二月總統賴清德發起在野立委大罷免，還大言不慚說這是「更大的民主」時，當時許多民眾群情憤慨地說，最應該罷免的就是賴清德。

翁曉玲說，現行人民可以行使罷免總統的權利，但不完整。依照目前憲法規定，罷免總統案須經立法院提案通過後，再由全國選民投票複決，當有全國選民總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過罷免案。從前述說明可知，目前總統罷免案的發動權，僅在於立法院，而非如同一般民選立法委員、縣市首長、縣市議員，是經由選區選民符合一定比例的提案人數和連署人數後，就可以發動罷免案。

翁曉玲表示，如此形成人民只能消極行使罷免權之不合理現象，亦不符合憲法第133條規定，「被選舉人得由原選舉區依法罷免」之意旨。有鑑於此，她提出修憲案，將罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，以落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。

