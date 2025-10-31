罷免涉不實連署 2藍委遭起訴

國民黨立委許宇甄。（杜宜諳攝）

屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案，10月31日偵查終結，檢察官認為國民黨中央組織發展委員會正副主委許宇甄、黃碧雲，及立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩等9人，涉犯偽造文書、個資法、選罷法等罪，將9人提起公訴。對此，伍麗華表示，事實證明，國民黨對她發動的罷免案，就是一場不合法的鬧劇。

屏檢調查，許宇甄、黃碧雲在今年初聽聞國民黨籍多位立委遭提議罷免，決議反制罷免，但時間倉促，且在未設置連署站的情況下，無法合法募得符合目標數2839人的「立法委員伍麗華罷免案」連署書，因此於1月間先利用不知情的組發會人員下載原住民黨員名冊，再找來志工團分工抄寫連署書。

屏檢指出，盧縣一與其國會助理張芳碩則是在明知國民黨未設置連署站的情況下，由盧邀約張擔任伍麗華罷免案的領銜人，2人在2月前往中選會提出伍麗華罷免案，並遞交罷免案提議書及2839份連署書。

中選會審查後刪除條件不符者，因罷免案不足規定人數，要求10日內補件，而張芳碩等人再以尚未使用的黨員身分加以編碼造冊，3月5日再次前往中選會提交1424件連署書。

由於連署案被爆出有大量「死亡連署」案例，伍麗華4月間到屏東地檢署按鈴控告張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法，檢方調查後發現，有許多民眾被盜用個資淪為連署人頭。昨偵結將許宇甄、盧縣一、黃碧雲及組發會專委李得全、謝友光、隋承翰和編審柯達昱、志工團長萬培傑及張芳碩提起公訴。

屏檢指出，另涉案22名黨工及志工，犯後均坦承犯行，且態度良好，因一時失慮誤觸刑章，處分緩起訴1年，並繳納5萬元予公庫、參加法治教育；另14人則因罪嫌不足，均為不起訴處分。

伍麗華表示，她從得知被指定罷免，就再三強調，她的問政成績有目共睹、選民服務績效有口皆碑，如果真要罷免，她也能接受民意檢驗，檢調對罷免方起訴，證明藍營對她的罷免是一場不合法的鬧劇。