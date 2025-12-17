罷免王美惠案涉冒名連署 國民黨嘉義市黨部遭搜索、13人到案

檢方偵辦幽靈連署案，今日搜索國民黨嘉義市黨部。

罷免民進黨立委王美惠案疑涉幽靈連署，嘉義地檢署偵辦後，今（17日）上午指揮調查人員搜索國民黨嘉義市黨部等11處地點，並帶回13人進行偵訊，目前相關人員尚未經檢方複訊，案情仍待釐清。

國民黨嘉義市黨部今日上午突遭檢調搜索，疑似與先前大罷免案中的冒名連署情事有關。對此，嘉義地檢署下午指出，檢方偵辦王美惠罷免案時，發現陳姓領銜人涉有冒名連署情形，今日上午8時，持嘉義地方法院核發的搜索票，前往某政黨嘉義市黨部，以及相關幹部、黨工與親友住處等共11處地點執行搜索。

檢方表示，此此行動共傳喚涉嫌人13人到案，因案情尚待釐清，相關涉嫌人尚未經檢察官複訊，將於偵查告一段落時對外說明。





