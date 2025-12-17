罷免王美惠案涉死亡連署 檢調搜索國民黨嘉市黨部

嘉義地檢署今天指揮嘉縣調查站幹員搜索國民黨嘉市黨部調查立委王美惠罷免案。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦民進黨嘉市立委王美惠罷免案，今天有最新發展，檢方上午指揮嘉縣調查站幹員前往國民黨嘉市黨部搜索進行後續調查；檢方表示，搜索行動進行中，預計傳喚黨部幹部、黨工及其親友10多人訊問，以釐清相關案情。

今年2月，陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義提議罷免王美惠，第一階段送交中選會2505件，713件不合格，一階連署超過補提期限，因未補提而失效，罷免案不成立。

由於爆出名單有「死人連署」，及民眾控訴被罷團盜用個資，未經同意冒名連署，陳姓領銜人宣布第二階段將全面停止運作，不再進行罷免王美惠。

不過，期間檢方陸續執行兩波搜索陳姓男子住家、辦公處等處，今年5月陳男經複訊後，諭知10萬元交保，並限制出境出海。全案目前仍由檢方偵辦中。

