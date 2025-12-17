罷免王美惠涉偽造 檢搜索國民黨嘉義市黨部

立法委員王美惠。(劉祐龍攝影)

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造文書一案，持續擴大調查。



嘉檢今(17)日指揮法務部調查局嘉義縣調查站，持搜索票前往國民黨嘉義市黨部等10餘處所執行搜索，並傳喚黨部某組長、黨工、黨部人員親友及罷免案領銜人陳姓男子等共11人到案說明，以釐清案情。





檢方指出，罷免團體「愛嘉聯盟」今年初發起罷免王美惠行動，但連署名冊中疑似出現冒用個資情形，包括已過世者資料遭填列，家屬與遭冒用的鄭姓女子先後委由律師向嘉檢提出告訴。檢察官隨即指揮調查局展開蒐證。

嘉檢說明，今年4月中旬已首度搜索罷免案領銜人陳男住處並傳喚到案，當時訊後請回；5月下旬再度持搜索票，前往陳男住處與辦公室等3處進行第二次搜索。經複訊後，陳男以新台幣10萬元交保，並遭限制出境、出海。





檢方強調，將持續釐清提議書製作、蒐集及連署過程是否涉及系統性不法行為，依法究責，以維護選舉及罷免制度的公正性。