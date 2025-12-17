罷免王美惠涉冒名連署 檢調搜索嘉市黨部帶回13人

嘉義縣 / 綜合報導

大罷免已經過了幾個月，嘉義地檢署偵辦，民進黨嘉義市立委王美惠罷免案爆幽靈連署案，今（17）日上午突然大規模搜索國民黨嘉義市黨部，更同步搜索相關幹部、黨工住處共11處地點，檢方證實，至少傳喚10多位涉嫌人到案來釐清案情，這個時機點執行搜索相當敏感。目前綠營確定由王美惠出戰2026嘉義市長選戰，而藍營人選未定，白營有意推派立委 張啓楷參選， 是否會藍白合也是討論選項，這次的搜索案件會不會影響選戰，備受關注。

國民黨嘉義市黨部內，一早出現多名調查人員，翻箱倒櫃，執行搜索，突如其來搜查，讓每周三固定和黨工幹部泡茶，身穿黑色背心的黨部主委蔡明顯一臉錯愕呆坐沙發上，歷經2個多小時，直到將近11點調查人員，才抱著相關文件離開黨部。

眼看門外出現記者，調查人員一度上前想阻止拍攝，原來他們17日會登門藍營嘉義市黨部搜索，全因罷免立委王美惠的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人，涉嫌冒名罷免連署，而這把火隨著新任檢察官走馬上任，認為案情存有疑點，才會在14日一早，首度指揮調查局人員登門搜索。

黨部主委黨工幹部共13人，遭到檢方傳喚，引起藍營基層關注，而即將披綠袍出戰，嘉義市長選戰的王美惠，透過助理表示尊重司法，而藍營人選遲遲未定，是否會藍白合，一直是被討論的選項。

嘉義市議員鄭光宏說：「如果有機會可以協調，有機會可以整合，那當然我們希望不要透過初選，盡快整合出國民黨內，一個最強的一個單一人選，能夠有空間去跟民眾黨潛在的人選，去談未來藍白合一些相關的一些議題，或是不管是人選上面的一個協調。」

嘉義市議員陳家平說：「嘉義市沒有所謂交棒不利的問題，我們還是會遵從黨中央最後的一個決定，那因為目前還沒有任何一個辦法出來，那我們也期待中央儘快修定。」

眼看白營12月底前，可能推派立委張啓楷參選，但藍營人選卻未底定，要如何整合藍白共推最強人選，會否因為藍營黨部遭搜索出現變數，備受關注。

