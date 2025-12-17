罷免王美惠涉冒名連署 檢調搜索嘉義市國民黨部傳喚13人

南部中心／鄭榮文、陳姵妡 嘉義報導

嘉義縣調查站，今早大批調查官，持搜索票，到國民黨嘉義市黨部搜索，原來是因為罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原檢察官因為調職，改由其他檢察官接辦，因有案情尚待釐清，再度發動搜索，這回針對相關幹部、黨工、親友住處計11處，並傳喚涉嫌人13人到案。

罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署需調查釐清，調查官持搜索票，到國民黨嘉義市黨部搜索。（圖／民視新聞）大批嘉義縣調查站的調查人員，持搜索票，來到國民黨嘉義市黨部，進行搜索。透過窗戶可以看到，黨部主委及幹部無奈坐一旁，雖然黨部大門深鎖，但可看到調查官員在黨部辦公室，清查疑似名冊、文件資料，一一比對查看，有調查官帶回部分公文袋先離開，另一批人持續搜索，還一度阻擋媒體拍攝。調查員 vs. 記者：「不要拍啦，為什麼，你是誰，你哪位，我在執行公務。」

罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署案，有案情尚待釐清，嘉義縣調查站再度發動搜索。（圖／民視新聞）會有這波搜索，起因是罷免王美惠的團體「愛嘉聯盟」，陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原承辦檢察官因為調職到台南，改由其他檢察官接辦，因有案情尚待釐清，才會再度發動搜索。投訴人王先生：「我太太過世了，就已經很傷心悲傷，又把往生者挖出來侮辱，我覺得很憤慨。」年初時愛嘉聯盟發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，並達第一階段連署門檻，不料卻驚傳過世民眾遭冒用，讓家屬氣得提告偽造文書，事隔近10個月，檢調再度搜索國民黨市黨部，以及相關幹部、黨工、親友住處計11處，並傳喚涉嫌人13人到案。至於這些相關人士，是否有涉案行為，還得等檢調，進一步訊問釐清。





