罷免王美惠「死亡連署案」 檢調搜索國民黨嘉市黨部 約談13人

今天(17號)國民黨嘉義市黨部遭檢調搜索，初步掌握，檢查在查今年大罷免案，罷免民進黨立委王美惠的團體「愛嘉聯盟」，涉及冒名死者罷免連署，年初搜索約談領銜人，如今投票過了四個月，檢調擴大追查相關人事證，搜索黨部、黨工及親友共11處，約談13人。

國民黨嘉義市黨部今日（17日）遭檢調人員持搜索票進入搜查，總計有13人被約談到案說明。（圖／TVBS）

今日清晨，國民黨嘉義市黨部呈現異常寧靜，平日的泡茶聚會活動消失無蹤，大門緊閉，原因是檢調人員持搜索票進入進行搜查，並帶走相關文件。據了解，此次行動共搜索市黨部、黨工及其親友住家等11個地點，總計有13人被約談到案說明。

這次調查行動與今年初全台大罷免案中，由「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨立委王美惠的案件直接相關。當時有民眾按鈴控告，發現已過世2年多的妻子竟然被冒名參與連署。面對質疑，該罷免案的領銜人曾表示這些資料是「人家給我的」，試圖撇清責任。

這次調查行動與今年初全台大罷免案中，由「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨立委王美惠的案件直接相關。（圖／TVBS）

在爆發冒名死者連署爭議後，領銜人停止了第二階段連署活動。最終，這項罷免案因第一階段連署不足367件，且逾期未補件而宣告失敗。然而，由於案件涉及偽造文書罪，檢調持續進行調查，使這把罷免之火不僅燒到愛嘉聯盟相關人員，更延燒至國民黨嘉義市黨部。

值得注意的是，雖然全台大罷免行動已結束超過四個月，而民進黨立委王美惠也已宣布將投入明年嘉義市長選戰，檢調仍在此關鍵時刻持續追查罷免案相關證據，引發各界關注。

