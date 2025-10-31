罷免綠委伍麗華涉偽造文書案 屏檢起訴許宇甄、盧縣一等九人

藍委盧縣一涉罷免綠委伍麗華偽造文書案，被屏東地檢署提起公訴。（記者毛莉攝)

記者毛莉／屏東報導

藍軍涉及不實連署罷免山地原住民綠委伍麗華案，屏東地檢署依違反選罷法等罪嫌，將不分區立委、也是國民黨組發會主委的許宇甄及立委盧縣一等九人提起公訴。

這起罷免民進黨山原立委伍麗華涉偽造文書案，屏東檢方起訴的九人，分別為許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲（在押）、組發會專委李得全、組發會謝姓（在押）及隋姓專門委員、組發會柯姓編審、萬姓志工團團長、盧縣一及盧的國會助理張芳碩。

山原綠委伍麗華於四月十七日前往屏東地檢署按鈴控告，她遭罷免提案的第一階段連署書有一千五百二十一份不合格，死亡連署達兩百零二份，質疑罷免案領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法，涉嫌違反選罷法及個人資料保護法。

廣告 廣告

屏東地檢署偵結指出，今年初許宇甄、黃碧雲聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷，決議反制罷免，因時間倉促未設置連署站。許宇甄等九人明知個資未經本人同意不得非法利用，仍利用不知情組發會人員下載原住民黨員名冊，由許宇甄下達指示，黃碧雲取得名冊，萬姓志工團長找來志工，在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。

屏檢說，盧縣一與張芳碩明知提議人名冊，應確認提議人親簽後再收取，且國民黨未在各縣市山地原住民選區設置連署站收名冊，盧縣一仍邀約張芳碩擔任領銜人。

盧縣一、張芳碩與李得全於二月三日，在黨部組發會辦公室見面，張芳碩交付身分證資料並同意組發會代刻個人章，由謝姓專委與柯姓編審負責編碼、蓋領銜人章，黃碧雲與隋姓專委影印裝訂，完成第一次送件兩千八百三十九件提議人名冊，並在二月六日提出伍麗華罷免案。

中選會刪除條件不符者後，通知領銜人十天內補提，黃碧雲與李得全以尚未使用的名冊及國民黨南投縣信義鄉黨部全姓主任抄寫名冊造冊，於三月五日再次提交一千四百二十四件提議人名冊。屏檢同時表示，該案另有二十二人涉非法利用個資及偽造文書，犯後均坦承犯行、態度良好，予以緩起訴一年，繳納公庫新台幣五萬元，並參加法治教育；十四人罪嫌不足不起訴。