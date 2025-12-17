罷免綠委涉死亡連署 國民黨嘉市黨部主委訊後請回、9人交保

國民黨嘉市黨部今天遭檢調索索。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦民進黨嘉義市立委王美惠罷免提議書涉偽造案，今天搜索國民黨市黨部等11個地點，傳喚黨部蔡姓主委、黨工等13人到案，截至晚間7時許，檢方複訊後，蔡姓主委請回，其餘9人分別以2至10萬元交保，尚有3人未複訊。

檢方複訊後，黨部蔡姓主委請回、閻姓一組組長交保10萬元，蔡姓三組總幹事、鍾姓執行長各交保5萬元，另6人各交保2萬元，尚有3人未複訊。

嘉檢表示，本案原承辦檢察官調往台南高檢署，改由檢察官呂雅純接辦，經進行後續調查，發現提議書抄寫名冊的筆跡，與國民黨嘉市黨部黨工的筆跡相符，今天上午指揮嘉縣調查站幹員至市黨部及相關幹部、黨工及其親友住處計11個地點搜索，並傳喚黨部蔡姓主委等13人釐清案情。

今年2月，陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義提議罷免王美惠，第一階段送交中選會205件，713件不合格，一階連署超過補提期限，因未補提而失效，罷免案不成立。

由於爆出名單有「死人連署」，及民眾控訴被罷團盜用個資，未經同意冒名連署，陳姓領銜人宣布第二階段全面停止運作，不再進行罷免王美惠。

不過，期間檢方陸續執行兩波搜索陳男住家、辦公處等處，今年5月陳男經複訊後，以10萬元交保，並限制出境出海。

