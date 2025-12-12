罷免綠議員涉造假！羅明才服務處主任遭起訴 驚見民進黨「內鬼」涉案

羅明才服務處主任為了「以罷制罷」，發起民進黨市議員陳乃瑜的罷免案，但最後以失敗告終，還被查出涉嫌偽造連署提議書。（翻攝自臉書除瑜回收｜罷免陳乃瑜）

國民黨新北市新店區立委羅明才今年初遭提罷免案，藍營為了「以罷制罷」，也對綠營民代發動罷免，但卻在連署階段就被抓包造假。針對新北市民進黨議員陳乃瑜的罷免案疑似有偽造提議書一案，台北地檢署今（12日）起訴涉案的羅明才服務處主任劉時郡、林姿伶，及前民進黨新店區黨部主委吳春美。

藍白加嚴罷免規定！ 羅明才服務處主任蒐集名冊走歪路

據悉，羅明才服務處主任劉時郡、林姿伶為了因應羅明才被提罷免，今年2月中擬定「以罷制罷」策略，鎖定新北市議員陳乃瑜展開罷免。

廣告 廣告

考量到藍白去年12月三讀修法加嚴《選罷法》的連署規定，擔心影響到第一階段罷免提議人名冊的蒐集進度，因此他們透過里長等方式取得民眾個資，偽造署名抄寫至提議人名冊裡。

綠營人士協助罷免陳乃瑜？ 竟因欠羅明才主任人情

除了兩名羅明才的服務處主任涉案，檢調竟還發現民進黨有「內鬼」也涉入其中，偽造的簽名數量甚至是此案最大宗。

原為民進黨新店區黨部主委的吳春美，先前想參選市議員，卻在黨內初選失利，由於林姿伶曾協助她曝光，為了還她這個人情，因此也到羅明才的服務處從林姿伶那裡領到約1,000份的空白提議人名冊，利用手上持有的水利會會員名冊，以及由一名綽號「陳董」的男子提供的個資，交由兒子、媳婦等人抄寫，共偽造666份的提議人署名。

據北檢統計，劉時郡、林姿伶、吳春美共偽造756份提議人名冊，今依違反《個資法》《刑法》偽造文書等罪將3人起訴，但由於3人在偵查中均坦承犯行、表示悔意，建請法院從輕量刑。

此外，協助吳春美抄寫名冊的兒子與媳婦共6人，獲緩起訴處分1年，支付公庫1萬至3萬元；協助取得個資的里長、、助理等5人獲緩起訴處分1年，支付公庫5萬15萬元。罷免案的領銜人、備補領銜人曾濬及蕭賜聰等人則因罪嫌不足，獲不起訴處分。

更多鏡週刊報導

「新北市模範飼主」暴打飆罵15歲老柯基 動保處急發聲：撤銷頭銜

35歲男用「電子機票」躲教召 被抓包1事慘了！法院判決出爐

稱不想撕裂新店「選擇放下」 罷免綠議員宣告中止！當事人回應了