罷免造假案》國民黨組發會編審隋承翰等3人認罪 向伍麗華道歉

國民黨編審隋承翰出庭。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨偽造罷免連署原住民立委伍麗華案，屏東地檢署依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌起訴9人，屏東地方法院審理時，國民黨組發會副主委黃碧雲、組發會專委李德全、謝友光皆認罪，今天傳訊編審隋承翰、柯達昱、志工團長萬培傑3人，3人均認罪，全案已有6人認罪，下週將傳訊前組發會主委許宇甄。

屏東地方法院審理國民黨偽造罷免連署原住民立委伍麗華案，今天傳訊隋承翰、柯達昱、萬培傑3人，對於檢方的起訴，3人皆沒有意見也認罪，說明都是依據上級的指示影印、整理、抄寫相關資料，對於自己的行為表示悔意，浪費了社會資源，其中柯達昱更當庭表明對立委伍麗華等人很抱歉，也強調他們只是基層的黨工及志工，很難拒絕上級的指示，希望法官能夠從輕量刑，給予緩刑處分。

由於3人皆坦承犯行，檢察官及伍麗華的律師皆沒有意見，全案9人中，除了立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩不認罪外，已有6人認罪，法官將在下週傳訊主要關鍵人物前組發會主委許宇甄以釐清相關的事證。

國民黨編審柯達昱(拿雨傘)、志工萬培傑(後)。(記者葉永騫攝)

