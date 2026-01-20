罷免造假藍稱想和解 「三塊仔」林俊憲：哭笑不得！跨越紅線難善了

記者李鴻典／台北報導

2025年全台興起大罷免，國民黨當時祭出「以罷制罷」反制，但被查出抄襲黨員名冊、涉嫌偽造文書，台中地方法院19日二度開庭，遭起訴的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等34名黨工當庭認罪，並願意與受害立委蔡其昌、何欣純進行調解。對此，民進黨立委林俊憲說，看著這齣鬧劇，實在哭笑不得。有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。

林俊憲表示，看到國民黨台中市黨部偽造大罷免連署，居然還說要與被偽造連署的委員「和解」，身為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，看著這齣鬧劇，實在哭笑不得。

林俊憲說，這件事對他來說一點都不陌生。當時3,000份連署裡，有1,934位是被冒用個資，那時他還有個綽號叫「三塊仔」，因為抄他一份名冊就有三塊錢拿。所謂的「以罷制罷」，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈。

林俊憲直言，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權力，但前提是來自真實的民意。他絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出。

想想那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書。再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為。林俊憲強調，有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。

民進黨基隆市議員張之豪也說，國民黨的以罷制罷，偽造文書、洩漏個資，目前全國計有242人被告、110人被起訴。今天高等法院開庭審理基隆的國民黨偽造文書、洩漏個資案。一審判決過輕，檢方上訴，基隆的案子，2月10日要二審判決。今天他以告發人身份接受傳喚，來到高院，就是要來見證這個司法程序。昨天台中的案子，有國民黨被告說，盼與綠營和解。張之豪強調，No。

