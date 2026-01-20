罷免連署造假案34名黨工認罪 張育萌批國民黨甩鍋：連道歉都沒

國民黨台中黨部34人當庭認罪，罷免連署逾七成全造假。（資料畫面）

國民黨台中黨部去年針對民進黨立委蔡其昌、何欣純發動罷免，卻爆發大規模連署造假。台中地院今（20日）開庭，台中黨部書記長陳劍鋒及黨工共34人當庭全數認罪。調查發現，陳劍鋒等人不僅將僅有的640份連署書偽造成1,720份送出，何欣純罷免案更是亂抄超過2,500份名單，造假率高達七成，陳劍鋒的辯護律師甚至在庭上直言：「罷免是政治錯誤，反罷免則是錯誤中的錯誤」，並表示願意與當事人調解。

另一方面，屏東地方法院也審理國民黨涉嫌造假罷免民進黨立委伍麗華一案，國民黨立委盧縣一及罷免案領銜人張芳碩均出庭應訊，但兩人皆不認罪。盧縣一辯稱，當時因時間緊迫，是「中央黨部要他提供領銜人」，才找來張芳碩，對連署名冊內容一概不知；張芳碩則表示，自己只是聽從黨部專委李得全指示，名冊都是黨部事先準備好的。

針對相關說法，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文重砲批評，指出張芳碩其實是盧縣一的「公費助理」，事發後卻將責任全數推給黨中央，甚至推給已認罪且罹患癌症的專委李得全。

張育萌質疑，國民黨發言人鄭麗文曾高調表示要組律師團辯護，如今卻是34名黨工集體認罪，還試圖與蔡其昌、何欣純調解，但實際上「至今連一通道歉電話都沒有」，痛批國民黨才是「整天搞政治」的元兇。





