罷免金流之亂 藍促修獻金法納管

國民黨立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）質疑現行政治獻金法，僅規範選舉活動，王鴻薇等提案修法，將「罷免」等政治活動納入規範，終結罷免金流亂象。（鄧博仁攝）

大罷免期間，部分罷免團體變相對外募款，國民黨立委18日抨擊，這些罷團金流不明、剩餘款項也未交代，但《政治獻金法》僅規範選舉，對其他政治活動並無明確定義，造成主管機關無法可依，為此，國民黨團將提案修正《政治獻金法》第2條，將罷免納入規範，避免金流黑箱持續發生。

國民黨立委王鴻薇昨日表示，基隆市罷免市長謝國樑的團體，透過募資平台超額募資716萬元，雖承諾公開金流，至今卻無下文；而罷免藍委牛煦庭的團體，原本想公開帳戶並信託，但因會計師認定恐違反《政治獻金法》而無法執行，之後罷團也因此出現內部分裂。

廣告 廣告

她說，多起罷免案都出現違法募款疑點，但檢調始終未見實際動作，罷免團體的金流缺乏透明，已讓民主程序留下漏洞，因此將與國民黨立委許宇甄共同提出修法，希望罷免募款能比照選舉納入管理，讓金流可查、避免亂象反覆發生。

許宇甄則表示，罷團反覆鑽法律漏洞，即使有人檢舉，最後也以「無法可管」結案。監察院先前曾指出，《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》均未明定罷免提議人、領銜人與被罷免人的募款規範，要求行政部門加速修法，而內政部今年2月也曾表示要增列罷免募款機制，迄今依然沒有進度。

許宇甄直指，罷免王鴻薇的團體金流不明問題最明顯，當時群組訊息中有人自稱文宣組長，要求支持者在活動現場以現金交給具志工證者，此外，罷團還成立「課金公媽」群組，要求民眾認領派報等費用，由支持者直接匯款給廠商，再由廠商交付文宣品，整套流程都在規避現行制度，亟需修法補漏洞。