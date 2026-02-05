罷免陳乃瑜偽造文書案 羅明才服務處三人認罪求緩刑

羅明才服務處主任劉時郡、助理林姿伶。

台北地院今天首度開庭審理新北市議員陳乃瑜罷免案提議書偽造案，涉及國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶，以及民進黨新店區前黨部主委吳春美。三名被告均當庭認罪，並透過辯護人請求法官從輕量刑或宣告緩刑。

此案源於網紅「四叉貓」向台北地檢署檢舉，指稱陳乃瑜罷免案的提議書疑似有人偽造。檢方調查後，向中央選舉委員會與新北市選舉委員會調取提議人資料，並進行筆跡鑑定，發現部分提議人資料確有冒用情況。

2025年12月，台北地檢署依刑法偽造文書及違反個資法，起訴國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、助理林姿伶，及民進黨新店區前黨部主委吳春美三人，今日開庭中，三人皆透過辯護人認罪。

劉時郡的辯護人表示，劉時郡坦承犯行無前科，過往素行良好，偵審期間也與被害人達成和解，且先前羈押四個月已受懲戒，請法官考量其家中唯一經濟來源角色，給予從輕量刑或緩刑機會。林姿伶的辯護人指出，林女犯罪情節輕微，偵審中均自白，並已與被害人和解，盼判六個月以下有期徒刑或緩刑。吳春美辯護人則表示，吳女坦承全案，因家人協助才未立即陳述，涉案後已受重大懲戒，請求法官給予最輕刑度。

雖然三人認罪，但法官在閱卷後發現，起訴書中部分犯罪事實仍需確認，扣案物如電腦、手機、筆記本等未在卷內清楚記載，影響未來是否沒收犯罪工具，徵詢檢辯意見後，法官決定將案件移由一般法庭審理，而非於今日一庭結案。

檢方指出，劉時郡與林姿伶因應羅明才面臨罷免案，於2025年2月擬定「以罷制罷」策略，透過吳春美取得大量個資，並整理近期繳費黨員名冊，將個資抄寫成提議人名冊。偵查中認定，三人偽造756份提議人名冊，依違反個資法及偽造文書罪起訴，部分被告則處分緩起訴。





