罷免陳乃瑜偽造文書案 羅明才服務處主任當庭認罪

（中央社記者謝君臨台北5日電）北院今天開庭審理罷免新北市議員陳乃瑜涉偽造提議書案，國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶、民進黨新店區前黨部主委吳春美均認罪，盼法官從輕量刑，以利自新。

全案源於台北地檢署接獲網紅「四叉貓」告發，指稱陳乃瑜罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，並向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取提議人資料，分析事證及筆跡鑑定，確認部分提議人確有遭冒名情況，去年12月間依刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪起訴劉時郡、林姿伶、吳春美3人。

台北地方法院今天開庭審理，劉時郡、林姿伶、吳春美均透過辯護人當庭認罪，盼法官從輕量刑，並宣告緩刑，以利自新。

劉時郡的辯護人表示，請法官考量劉時郡坦承犯行，沒有前科紀錄，過往素行尚屬良好，於偵查、審理期間均認罪，也和被害人達成和解，犯後態度良好，且前經羈押4個月，已受到教訓和警惕，應無再犯的可能；再加上劉時郡為家中唯一經濟來源，若入監服刑家中經濟將頓失所依，盼從輕量刑，並宣告緩刑，以利自新。

林姿伶的辯護人表示，林姿伶已和被害人達成和解，犯行輕微且自白犯罪，盼法官處以6個月以下有期徒刑，並宣告緩刑。吳春美的辯護人也說，吳春美坦承全部犯罪事實，盼法官給予最輕刑度。

雖然劉時郡等3人均當庭認罪，但法官認為起訴書內容疑有部分寫錯，有些名字沒有在卷證內等狀況，在檢辯均無異議的情況下，將案件移由一般庭審理。蒞庭的公訴檢察官則說，將再補呈相關資料。（編輯：李錫璋）1150205