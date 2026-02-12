罷免陳瑩連署爆99％攏係假！許宇甄2000紅包聘志工偽造名冊 北檢送辦併屏院審理

國民黨立委許宇甄。資料照片

台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免不實連署案，發現國民黨立委許宇甄、國民黨組發會副主任黃碧雲、組發會專委李得正等7人，指示黨工或志工抄寫連署名冊，代價為2000元紅包或每小時150元，7人被依偽造文書、個資法等罪嫌送辦；許宇甄另涉伍麗華罷免案被屏東地檢署偵結起訴，因抄寫人都是同一批、案發時間地點也都相同，因此北檢將許女等7人移送屏東地院併案審理。

國民黨去年發動陳瑩罷免案，並於2月6日上交2576份提議人名冊正本、影本給中選會，卻被發現其中2566份是偽造的，偽造比率高達99.6%，之後再補提1055份名冊，又被查出裡面有739份造假，中選會審核過程後隨即告發。

廣告 廣告

經檢方調查發現，許宇甄、黃碧雲和李得全等7人先下載有原住民身分的黨員名冊，再以每日2000元紅包或每小時150元紅包，指示志工抄寫提議人名冊，涉嫌偽造文書、個資法等罪。

此外，許宇甄等人也涉及原住民立委伍麗華罷免案不實連署案，屏東地檢署去年偵結起訴，並交由屏東地院審理中，目前除了許宇甄、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩矢口不認外，其餘6名國民黨工、幹部及志工皆認罪。

北檢指出，由於伍麗華連署案和陳瑩連署案都是由許宇甄等人發動，抄寫也都是同一批人，時間、地點全部相同，為起訴效力所及，將許宇甄等人涉及陳瑩罷免案的部分交由屏東地院併案審理。



回到原文

更多鏡報報導

國會改革爆全武行！柯建銘噴拐杖、沈伯洋腦震盪...藍綠10大咖立委吃傷害官司

反罷免台上「幹X娘」嗆總統 白委臉書道歉也沒用！挨告下場出爐

台籃「雙約戰」打兩年出結果！林秉聖判賠336萬 攻城獅獲勝

3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔