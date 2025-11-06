罷免「亮票」遭北檢起訴 趙少康喊「錯愕」：我犯後態度蠻好的

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

前中廣董事長趙少康在726罷免投票時，突然向媒體亮出自己的選票，雖然他事後稱自己沒有亮票，只是展示，但仍在今(6)日遭北檢依違反《公職人員選罷法》起訴。對此，趙少康表示看到報導「蠻錯愕的」，他認為自己相當配合檢警調查，犯後態度也蠻好的，「在823公投也都很小心，沒有給記者看」，不過趙少康也強調，會尊重司法。

趙少康在7月26日罷免案投票時，在離開圈票區後突然打開選票，主動亮票給在場媒體拍攝，遭台北市警察局大安分局依公職人員選舉罷免法函送北檢偵辦。北檢今日依違反《公職人員選罷法》起訴趙少康，並認為他刻意違反法律規定，事後又飾詞推託，辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

對此，趙少康今日表示，看到媒體報導後相當錯愕，因為9月開庭時，檢察官對他的態度也蠻好的，詢問問題時他也都一五一十的答覆，「而且我也講，希望檢察官不起訴，或緩起訴，我說我以後會非常小心」。趙少康提到，在823公投時他就非常小心，沒有把票給記者看，「表示我以後一定會很注意，絕對不會再犯，我覺得我犯後態度蠻好的啊」。

趙少康指出，起訴內容提到他曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，應該熟知不能亮票，「但是我從來沒有投過罷免票，罷免是第一次，選票也跟選舉的票不同，我根本沒有看那個票的正反面。」至於2度亮票，趙少康解釋，是因為記者在現場拍，還要求要拍投下選票的畫面，他才會2度亮票。

趙少康也再次喊冤，強調自己不是故意亮票，「我要不要罷免羅智強，大家都很清楚，我是反對罷免的，我需要亮票給大家表示我的態度嗎？不需要嘛」。趙少康說，他沒有犯罪動機，也跟檢察官表示「這次我不小心，以後絕對不會這樣做了」，不過他也強調，犯後態度好不好是主觀認定，「尊重司法，這是我一向的態度，有什麼揣測都不必，就是依法論法，到了地方法院我會同樣的講法。」

