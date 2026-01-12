罷團感恩餐會超豪華 網質疑錢從哪來：不是32比0大罷免大失敗？

去（2025）年民進黨推動大罷免，分別在726和823舉行罷免投票，最終兩波共計32名國民黨立委全數挺過，32比0大罷免大失敗。近日在社群平台上，有網友分享罷團上週分別在台中和高雄舉辦感恩餐會，不少人看到餐宴等級的排場和菜色，紛紛提出質疑「這錢從哪裡來？是國庫的錢嗎？」

近日有網友發文還分享照片稱罷團舉行感恩餐會。

這兩天在Threads上，有網友分享罷團感恩餐會的貼文，其中10日舉辦的〈向罷團志工致敬感恩餐會〉邀請函上寫著，「726、823之後，大家都好嗎？雖然罷免失敗了，但台灣社會見證到民間力量的充沛、不屈不撓，以及志工犧牲奉獻的精神與無盡的創意。告別2025年，再度望向未來，重新出發！謹以餐會形式向各位表敬致謝，感謝蒞臨！」

網友還分享餐會菜色。

有其他網友看到相關貼文後另外發文，並貼出餐會的菜色照片，內容提到，「民進黨說民間罷團，我就笑笑，這是中部罷團聚餐。所以說國防預算為什麽這麽高，大家知道了吧！民進黨現在毫無下限了，吃像難看，絲毫沒有底綫。國庫通黨庫啊！」另外，也有網友分享高雄場的情況，並且PO出影片質疑，「高雄台派辦桌，請問是國庫的錢嗎？」

網友還分享餐會菜色。

不少網友在底下留言，紛紛表示不以為然，開酸「打感恩餐會名義，實則選舉固樁活動，看那些桌上的面紙不就露餡了」、「民進黨側翼集團比台塑企業還有錢，吃香喝辣」、「吃得很爽喔，最近還想要從國庫提款1.25兆」、「可惡，好想加入綠匪黨，可以吃的腦滿腸肥的」、「吃這麼好是在慶祝什麼？大罷免大失敗嗎？」、「全台灣人都知道綠蠅牠們都是口袋麥可麥可，不豪洨」。

網友還分享餐會菜色。

不過，也有網友在底下回應，稱「我有自己繳費的證明喔，再造謠啊？勸你是拿出這活動用國庫的證明啊？」、「造謠死全家」；台中場的部分，不少網友則是留言直呼「感謝林醫師和周老師的招待」、「如果真的是民進黨出的錢趕快去檢舉啊！」

有網友則是分享罷團志工感恩餐會是在台中林酒店舉辦。

對此，有超過2.7萬網友追蹤的臉書粉專「政客迷因」發文，「猜猜為什麼台派支持大罷免？為了吃啊！」甚至還做哏圖大酸，罷輸都能吃成這樣了，罷贏不就吃得更好更飽？

