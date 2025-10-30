罷團挺2026迎戰蔣萬安 沈伯洋曝現階段「最重要工作」

民進黨立委沈伯洋今天在立法院受訪。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026地方選舉，近日傳出有罷免團體力挺民進黨立委沈伯洋參選，迎戰現任台北市長蔣萬安。對此，沈伯洋今(30日)回應說，非常感謝大家的支持，但自己現在主要是國防、國安相關立委，且擔任立法院民進黨團幹部，最重要的就是做好這份工作。

民進黨針對非執政的直轄市長、縣市長選舉，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部，選對會預計於11月5日開會討論。

有媒體報導稱，近期有公民團體相關人士接觸民進黨高層，探詢沈伯洋參選台北市長的可能性，擬於民進黨徵召區報名截止前遞件，讓沈趕搭「報名」末班車。

對此，沈伯洋受訪表示，他昨天下飛機才看到新聞，對於大家的支持，當然是非常感謝。

沈伯洋也強調，不要忘記，他現在的位置最主要是國防、國安相關立委，而且擔任黨團幹部，所以對他而言最重要的事情，就是把這份工作做好。

