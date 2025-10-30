罷團點名選台北市長！沈伯洋道感謝：專注當前工作

民進黨立委沈伯洋近日被媒體報導稱可能參選台北市長，對此他表示感謝大家的支持，但強調自己目前的主要工作是國防與國安相關的立法事務。他在接受媒體訪問時提到，自己也是剛下飛機才看到相關的新聞，並重申他在黨團擔任幹部的角色，使得他需要專注於目前的工作。

有媒體報導 罷團有意拱沈伯洋參選台北市長（攝自中天新聞）

根據《上報》報導，近期有公民團體與民進黨高層接觸，探討沈伯洋參選的可能性。周玉蔻也在社交媒體上提及此事，對於黨內的想法表示懷疑，認為支持者的反應也顯示出黨內缺乏想像力。沈伯洋則表示，至今尚未有人直接與他接觸討論參選的事宜。

廣告 廣告

沈伯洋的回應引發了社會各界的關注，許多人對於他可能的參選表示期待，但他強調目前最重要的是履行好立委的職責。

延伸閱讀

重提王世堅「出軌往事」！周玉蔻：你也配跟我談格調？

遭周玉蔻酸「醜又髒」 王世堅反諷：我不評論沒格調的老太太

2026誰能戰蔣萬安？藍議員稱王世堅威脅最大