罷王美惠假連署 藍11黨工被訴

民進黨立委王美惠罷免案出現偽造連署，嘉義地檢署26日起訴國民黨嘉義市黨部11名黨工。（本報資料照片）

民進黨立委王美惠去年遭「愛嘉聯盟」團體提連署罷免，卻出現「死人連署」，嘉義檢調去年12月17日大動搜索國民黨嘉義市黨部，帶回10多幹部、志工，昨依偽造文書、個資法等罪嫌起訴張姓書記長等11名黨工，另2名志工獲緩起訴1年，陳姓領銜人獲不起訴處分。

去年全台大罷免期間，「愛嘉聯盟」對王美惠提出罷免連署，卻涉偽造。嘉義地檢署兩度傳喚陳姓領銜人後，去年搜索市黨部等多處，傳喚黨部主委蔡明顯、黨工多人到案，當天蔡明顯無保請回，其餘以2萬至10萬元不等金額交保。

昨案件偵結，張姓書記長、李姓副主委、1組閻姓總幹事、3組蔡姓總幹事、4組張姓總幹事兼東區主任、許姓西區主任、東區鍾姓執行長、西區吳姓執行長、黃姓會計兼總務、劉姓黨部司機及劉姓退休幹部共11人，被依偽造文書、個資法等罪嫌提起公訴，劉姓、徐姓志工緩起訴1年。

檢方表示，張姓書記長等人先刻印陳姓領銜人私章，再下載黨員名冊，並在幹部會議中，連同領銜人私章及黨員資料、空白提議人名冊交給涉案成員，由涉案人填寫黨員資料在提議人名冊內，並偽造黨員簽名，這些偽造罷免案提議書最後交給不知情陳姓領銜人遞交中選會。

檢方認為，張姓書記長等人偽造並行使的罷免提議人名冊非私人文書，而是決定人民經投票選舉出的公職人員，是否須進行罷免程序的重要樞紐，侵害的不僅是被冒名黨員是否行使罷免權意志，更對《憲法》權利產生重大危害，書記長等黨工罔顧法令，因此提起公訴。