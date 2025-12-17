罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部9人交保

即時中心／徐子為報導



公民團體發起「大罷免」運動，國民黨為反制，跟進推動「以罷制罷」，卻被查出多個地方黨部涉「幽靈連署」造假，已有破百名黨公職被起訴。嘉義地檢署今天（17）證實，嘉市綠委王美惠罷免案領銜人涉冒名連署，今天兵分11路，搜索國民黨市黨部等地，已傳喚蔡姓主委、黨工等13人到案。據了解，截至晚間7時許，檢方複訊後，蔡姓主委請回，其餘9人分別以2至10萬元交保，尚有3人未複訊。





媒體《自由時報》報導指出，檢方複訊後，黨部蔡姓主委請回、閻姓一組組長交保10萬元，蔡姓三組總幹事、鍾姓執行長各交保5萬元，另6人各交保2萬元，尚有3人未複訊。



今早8時許，檢調前往國民黨嘉義市黨部搜索，帶回黨部主委、幹部、黨工等10多人，預計下午2時移送複訊。對此，嘉義地檢署證實，偵辦提案罷免嘉義市立委王美惠的陳姓領銜人涉及冒名罷免連署案，持嘉義地方法院核發之搜索票，至國民黨嘉義市黨部相關幹部、黨工、親友住處11處搜索。



今年2月底，陳男以「愛嘉聯盟」名義提議罷免王美惠，65歲鄭姓婦人出面，在律師陳澤嘉陪同下，到嘉義地檢署按鈴控告連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民，涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。陳澤嘉說，嘉義市立委罷免連署「死活都偽造」，鄭姓民眾日前收到選委會寄送的確認函，但她並沒有參與連署，她才回想起多年曾由朋友介紹，加入某黨擔任人頭黨員，雖未繳黨費也無黨證，但懷疑因此導致個資外洩，提告連署領銜人及備位領銜人，呼籲檢方與選委會調查清楚。



而王美惠罷免案一階連署未達標，後續因未補提而失效，罷免案不成立。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

