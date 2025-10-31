罷綠委不實連署案遭起訴 許宇甄痛批帶有政治意圖、奉命起訴令人遺憾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏檢今（31）日偵查終結，包含國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等9人遭起訴。許宇甄對此回應，她嚴正表達無法接受，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

屏檢偵辦伍麗華罷免不實連署案，今天偵結，包含許宇甄、盧縣一、組發會副主委黃碧雲、國民黨中央黨部專委李得全及罷免案領銜人、盧縣一助理張芳碩等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法，遭屏檢提起公訴。

對於遭起訴，許宇甄說，她嚴正表達無法接受，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄稱，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。



