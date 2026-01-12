罷綠委不實連署案開庭 國民黨工認罪

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東檢方共起訴九人；屏東地院昨（十二）日首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等三人，其中，一人因病告假，均認罪。

屏東地檢署偵辦綠委伍麗華罷免提議案涉不實連署案，去年十月依偽造文書、違反選罷法等罪，起訴國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、萬姓志工團長。屏東地院昨日首度開準備程序庭，將分批傳喚九名被告，昨日到庭有黃碧雲、謝友光，李得全則因病告假。

法庭中，審判長分別詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見，黃碧雲及謝友光均認罪；另外，謝友光委任律師提及，謝友光是依上級指示，且地位取代性極高，盼從輕量處。

李得全委任律師則說，李得全因病治療計畫持續到六月，與當事人確認過，也認罪。