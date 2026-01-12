即時中心／徐子為報導



國民黨日前對民進黨籍山地原住民立委伍麗華發起罷免，但該提議涉不實連署，屏檢依偽造文書等罪起訴9人；屏東地方法院今天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等3人，其中1人因病告假，均認罪。





本案經屏東地檢署偵結，國民黨籍不分區立委兼組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、立委盧縣一及其國會助理張芳碩等9人，被依偽造文書、違反選罷法等罪起訴。



跟據媒體《中央社》報導，法庭上，審判長分別詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見。黃碧雲及謝友光均認罪。另外，謝友光委任律師提及，謝友光是依上級指示，且地位取代性極高，盼從輕量處。



李得全委任律師轉述，已與當事人確認過，也認罪。



針對該案，屏檢曾說明，去（2025）年初許多藍委被提案連署罷免，許宇甄、黃碧雲決議反制，卻未設置連署站，由許宇甄下達指示，黃碧雲取得原住民黨員名冊，並找志工在台北市國民黨部，分工抄寫提議人名冊。



屏檢提及，盧縣一邀張芳碩擔任領銜人，張芳碩同意並允許組發會代刻個人章，由謝友光與柯姓編審負責編碼、蓋領銜人章，黃碧雲則與隋姓專委影印裝訂，第1次送出2839件偽造提議人名冊。後續中選會刪除條件不符者並通知領銜人補提，黃碧雲等人再度提交不實連署名冊。





原文出處：快新聞／罷綠委伍麗華「不實連署」 國民黨組發會副主委等3黨工認罪了

