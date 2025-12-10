「罷」字獲選2025台灣代表字！票數近1.5萬張壓倒性勝出

「台灣2025代表字大選」票選結果今（10）日揭曉，「罷」字以15084票的壓倒性優勢獲選為年度代表字，票數幾乎是第二名「詐」字7588票的兩倍。此次活動從11月13日至12月8日止，邀集各界名人專家與達人推薦60個候選字，累積26天共獲得78184張民眾選票。

「台灣2025代表字大選」票選結果今（10）日揭曉，「罷」字以15084票的壓倒性優勢獲選為年度代表字。（圖/報系資料照）

由聯合報主辦的「台灣2025代表字大選」，票選結果前十名依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。第三名「淹」字獲得6196票，第五名「災」字取得4578票，第六名「鏟」字拿下3796票，這三個字均與丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害相關。第九名的「稅」字獲得2668票，直指美國關稅議題。

廣告 廣告

根據《聯合報》報導，「罷」字共有四位推薦人，包括台北市長蔣萬安、立法委員張啟楷、柯志恩，以及北一女教師區桂芝。聯合報總編輯王茂臻表示，「罷」字與今年的政治局勢息息相關，全台各地發生的罷免風潮正是這個字被選上的主要原因。

王茂臻也表示，除了「罷」字外，他也很喜歡其他入選的字，包括林郁婷推薦的「毅」字，以及因花蓮洪災全民動員救災而入選第六名的「鏟」字，象徵國人不分你我共同幫助災區的精神。有民眾認為，第二名的「詐」字也很有代表性，因為詐騙問題已成為社會關注的焦點，是一個很好的候選字。

此外，今年代表字揭曉活動特別邀請奧運拳擊金牌選手林郁婷出席，林郁婷對於「罷」字當選感到些許意外，她坦言：「一開始想說怎麼會是這個字」，但林郁婷後來想想，今年發生很多事情，好像也沒有問題。

「台灣年度代表字大選」活動已邁入第１８年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注。從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」、2017年的「茫」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」、2023年的「缺」、2024年的「貪」到2025年的「罷」，每個字都與當年發生的重要事件有關。

延伸閱讀

大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言

影∕吳怡農砲口對內惹議 深刻反省：會創造更多對話機會

林飛帆搖旗「大罷免2.0」：民意壓力是解決問題唯一關鍵