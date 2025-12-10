「罷」獲選台灣2025代表字 詐居次、淹第3

要用1個字刻畫2025這一年，你會選什麼字呢？是詐騙的詐？鏟子超人的鏟？相挺的挺？還是罷免的罷？

罷字以1.5萬票，拿下2025年度代表字，第2名是拿到7千500多票的「詐」，第3名是「淹」。

聯合報總編輯王茂臻表示，「這個投票其實是開放到前（8）日吧，所以那個投票時間其實是蠻長的，那可能我們的讀者對於『罷』、大罷免這件事情，他可能記憶非常、非常的深刻。」

年度代表字反映了當年的社會和國家情勢，受邀出席的巴黎奧運拳擊金牌林郁婷說，看到2020年的「疫」就會想起那時的情況。

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷說道，「當時我們可以訓練， 但就是沒有辦法出國比賽。」

疫情時不能出國比賽只能一直訓練，東奧延後1年舉辦，結果首戰就敗北，但林郁婷不氣餒，終在2024巴奧奪金，今（2025）年非亞奧運年仍按計畫訓練，為此她選的年度代表字是「毅」。

林郁婷表示，「一位頂尖的運動員，優秀的運動選手，如果你沒有強大的意志力，沒有堅忍不拔的毅力的話，是很難持之以恆的走到最後，可以站上夢想的舞台，甚至站上最高的殿堂，然後最高頒獎台的位置。」

今年8月世界拳擊總會頒佈規定，導入強制性別檢測規則，我拳協已繳交林郁婷的檢測報告，但根據了解，協會都還沒收到回覆，林郁婷缺席9月的世錦賽，也缺席11月下旬的年終賽，面對這年的困境林郁婷沒放棄，也呼應「毅」這個字。