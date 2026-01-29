罹大腸直腸癌 腫瘤造成腸穿孔 醫籲別忽視身體求救訊號 早期篩檢、及早預防

柳營奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林敬天提醒，別忽視身體的求救訊息。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／台南報導

大腸直腸癌在台灣癌症發生率高居前三名，五十二歲梁先生確檢大腸直腸癌，且腫瘤造成腸穿孔發腹膜炎、敗血症情況危急，經柳營奇美醫院開刀搶救成功，醫師提醒別忽視身體求救訊號，癌症要早期篩檢、及早預防。

柳營奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林敬天表示，五十二歲的梁先生，去年中發現有血便、經大腸鏡檢查發現是大腸腫瘤且造成腸道阻塞，後來並有劇烈腹痛經急診就醫確認是腫瘤造成腸穿孔，醫療團隊在黃金時間手術，將病灶大腸和淋巴清除、進行腸道重建，搭配術後加速康復療程，由專業團隘共同入進行整合照護，使他能順利於術後早期進食和一週後出院，後續接受一系列的全身性治療和追蹤。

廣告 廣告

林敬天說，隨著醫療科技進步，對大腸直腸癌的治療，除傳統開刀，還有細胞治療、標靶治療、免疫治療等搭配化療，對不同期別的大腸直腸癌，是穩定和有效策略；如能儘早確定完整的期別，在手術前以藥物治療，後續搭配基因檢測確定癌症的形態給予適切的藥物，有時甚至在不用接受手術的妥善追蹤策略下，完成大腸直腸癌的治療。

他表示，大腸直腸癌的危險因子，多半和生活作息相關，包括肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸和飲酒等；平時應注意生活上的小細節如排便習慣的改變、血便、腹部絞痛或腫脹、不明原因體重減輕等身體求救訊息，應及早就醫。

國民健康署提供四十五至七十四歲民眾，以及四十歲至四十四歲具大腸癌家族史者，兩年接受一次糞便潛血檢查的癌症篩檢，都可多加利用，以期能及早發現及早治療。