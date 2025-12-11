罹患喉癌打呼異常大聲 達文西手術保留聲帶

你有注意到身旁的人，或自己打呼變大聲嗎？長庚醫院分享一個醫療案例，一位46歲的黃太太，在健康檢查的時候，發現喉嚨有一個光滑腫塊，初診時以為是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，因為她只有打呼聲變大而已。不過腫塊卻越長越大，再進一步檢查後才發現，罹患了非常罕見的咽喉小唾腺惡性腫瘤，以往這種腫瘤長到一定的程度，需要切除整個喉嚨，但是醫師利用最新的達文西手術技術，只切除腫瘤，成功保留黃女士的聲帶。

咽喉小唾腺惡性腫瘤患者 黃女士：「其實沒什麼症狀跟外觀上的改變，就是偶然意外發現的。」

講話小聲又吃力，黃女士一開始以為自己只是打呼變大聲，沒想到確診咽喉小唾腺惡性腫瘤，差點奪走她的聲音。

黃女士的先生：「最壞的打算，我們也有思考過，但是也只能勇敢面對，只能說第一關過了，我們後面還有康復之路，會繼續努力。」

咽喉小唾腺惡性腫瘤，佔所有喉癌比例不到百分之1，而且因為生長慢、症狀輕，非常難在前期發現，往往確診的時候，就已經來不及。

長庚醫院耳鼻喉部主任 方端仁：「它是一個緩慢進展的腫瘤，但是因為它是一個，非常危急的位子，非常危急的空間，將來我們在處理上面，如果太大了，我們就不得不取下你的，切除你的全喉，這是我們最不願意見到的狀態。」

黃女士沒有放棄，在醫師的建議下，她使用新式內外複合手術，藉由單孔達文西手臂完整切除喉腫瘤，保留聲帶。不過醫師也提醒，這個新技術，無法用在腫瘤已經侵犯3分之2以上喉部，或已經呼吸困難、心肺衰退的患者。

長庚醫院耳鼻喉部主任 方端仁：「我們需要在喉內，把腫瘤跟旁邊最重要的器官分開，在頸部，再把它(腫瘤)，跟更重要的器官分開，能夠完整地拿下(腫瘤)，這才是我們這次創新手術的，最後得到這麼好的成果。」

喉癌可怕就在難以察覺，醫師也說，唯一可以觀測的因子，只有使用菸酒，雖然現在醫療技術進步，可以用達文西手術救治喉嚨，但民眾一定要注意自己聲音的健康。

