罹患子宮肌瘤難受孕？需視肌瘤生長位置與大小而定

【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】子宮肌瘤是女性常見的良性婦科腫瘤，部分患者並沒有明顯症狀，常要到健檢才意外發現，治療上，除了持續追蹤，必要時則得藉由手術治療，除了傳統開腹手術，也有微創手術提供選擇，針對女性患者擔心的術後疤痕問題，建議可在醫師評估下，選擇適合的除疤產品協助術後照護。中山醫附設醫院婦產部顯微內視鏡主任吳珮如醫師指出，預防子宮肌瘤首要應定期進行婦科檢查，若有月經量多、經痛加劇或下腹部壓迫感等症狀，即有可能是子宮肌瘤徵兆，應提高警覺，盡快就醫診治。

子宮肌瘤與家族史有關 醫師：後天因素亦需留意

子宮肌瘤與基因息息相關，除了家族史是重要風險因子，包括飲食習慣、壓力、肥胖、生育年齡等後天因素也是罹患子宮肌瘤的高風險因子；吳珮如醫師表示，尤其子宮肌瘤容易受女性荷爾蒙刺激而增長，這也是為什麼隨著年齡增長，以至於生育年齡婦女，高機率罹患子宮肌瘤的主因。

不正常出血要小心 必要時應盡快就醫檢查

吳珮如醫師進一步指出，部分子宮肌瘤患者沒有症狀，但另外一部分有患者症狀則與出血表現相關，包括月經過多、大量失血所導致的貧血徵狀以及肌瘤過大造成頻尿、腰痠背痛、下墜感等壓迫症狀；此外，臨床上也常見因肌瘤在懷孕時期所引起的疼痛、下腹部不適等症狀，嚴重時可能增加早產或流產等風險。

擔憂子宮肌瘤影響懷孕 醫師：取決位置與大小

不過子宮肌瘤一定會影響懷孕嗎？吳珮如醫師解釋，主要還是得評估子宮肌瘤生長的位置與大小。舉例來說，子宮肌瘤尺寸雖然不大，但卻位於子宮腔，即子宮最內層位置，若已造成經血過多將可能嚴重影響著床，這時候就會建議儘早進行評估與積極處置；反之若肌瘤往外長，向子宮外突出，卻未直接影響子宮腔，此時就建議可先持續追蹤，並不一定要藉由手術介入治療，同時也對受孕較無影響。

術後擔心疤痕明顯 微創手術成治療選項之一

若子宮肌瘤經評估需要積極治療，同時影響生育問題時，除了傳統開腹手術，也有腹腔鏡或達文西機械手臂系統等微創手術可作為治療策略一部分；吳珮如醫師指出，一般而言，微創手術傷口小、恢復期較短，術後留疤的外觀較不明顯，對於忙碌又在意疤痕外觀的的現代人而言，是治療選擇之ㄧ，不過每位病患的病灶與體質不同，術後留疤的外觀仍會有所差異。

術後疤痕照護把握黃金期 術後一至兩週是關鍵

若擔心術後疤痕外觀，則可在醫師評估下選擇相關除疤產品，並依傷口部位、面積等作協助照護；吳珮如醫師提及，一般而言，術後傷口一至兩週會進入基本癒合階段，當肌膚結痂開始脫落，且沒有組織液滲出，就可開始進行疤痕的護理。當疤痕範圍較大時，建議可先塗抹乳液保濕，重點疤痕部位再使用除疤凝膠產品，並可因應恢復情況及皮膚反應，後續或搭配貼片式除疤產品交互使用。

微創術後護理 建議可使用除疤凝膠維持皮膚保濕及修復

一名38歲女性，過去生產時選擇剖腹生產，術後曾花許多時間照護疤痕，一度因為疤痕嚴重而影響自信，後續又因肌瘤過大而產生壓迫症狀，經醫師評估後建議進行手術治療，讓她憂慮將再次經歷術後疤痕問題。吳珮如醫師了解該患者的擔憂之後，建議採微創腹腔鏡手術治療，手術傷口小且恢復順利，而術後遵照醫師評估透過除疤凝膠進行照護，並做好保濕及配合良好生活習慣，恢復情況良好，使患者更安心面對生活。

長期積極照護疤痕 才是長遠健康策略

吳珮如醫師表示，有時傷口看似已經癒合，但表面出現乾裂狀況，也有可能影響後續的修復效果，因此術後做好保濕是相當重要的一環。臨床上也可在醫師評估下，選擇合適的疤痕照護用品協助日常照護；部分產品會添加維他命C等配方，可在醫師評估下選擇使用；不過，每個人的疤痕生成狀況仍會依體質有所不同，疤痕的照護需要耐心，建議依醫師評估指導，持續搭配使用相關護理產品至少6個月以上，並做好防曬與保濕，以維持皮膚健康。

