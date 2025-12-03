罹患糖尿病20年視線逐漸模糊 白內障手術重見光明

75歲何先生與糖尿病共處逾20年，近年來，他發現視線逐漸模糊，尤其晚上走路常被刺眼燈光干擾，看電視也得靠得更近才看得清楚。經前往中國醫藥大學附設醫院台北分院就診，眼科謝靜茹醫師確認其白內障已嚴重影響視力，並同步評估視網膜與黃斑部狀況，確定可以安排手術。



「糖尿病患者在手術前，我們一定會先確保血糖控制穩定，並且檢查視網膜是否有病變，這樣手術才會更安全，術後恢復也會更順利。」謝靜茹醫師表示



手術順利完成。然而，隔天回診時，何先生卻略帶失望地說：「我的眼睛看出去怎麼還是霧霧的？」謝醫師耐心安撫：「糖尿病會讓眼睛的循環較差，恢復速度也比較慢，可能需要幾天到一兩週，慢慢就會清楚起來。」



一週後，何先生回診時，視力已有明顯進步。他開心地說：「現在看報紙不用拿放大鏡了，真的很感謝你們！」



謝靜茹表示，糖尿病患者接受白內障手術時，從術前穩定血糖、術中精準操作，到術後密切追蹤，每個步驟都影響療效與安全。「每位糖友的眼睛狀況都不同，我們會根據視網膜健康與血糖控制情況，量身規劃手術時機與人工水晶體的選擇，讓患者既安心又放心。」



台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻。根據《台灣國民健康訪問調查》及最新研究，台灣成人糖尿病盛行率約為10% 到12.2%，也就是每十位成年人中就有一位是糖尿病患者。而在50歲以上族群中，白內障的盛行率超過 50%；60歲以上約達70%，70歲以上甚至高達 90%。



醫學研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生。糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2-3倍。



眼科與新陳代謝科醫師提醒，糖尿病不僅是代謝疾病，也是一種視覺健康的威脅疾病。除了白內障，糖尿病也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。因此，應將「視力保健」正式納入糖尿病整體照護策略。



中國醫藥大學附設醫院臺北分院眼科團隊持續推動「糖尿病視力守護計畫」，結合新陳代謝科、營養師、眼科醫師、驗光師與護理師，建構跨科整合照護模式，陪伴每位糖友穩定血糖、守護視力，讓重見光明的那一天，不再遙遠。



